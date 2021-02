Si rastreas a través de internet “Messi negro”, que no es ofensa por el color de piel, sino un cariñoso apodo que nació en la narración improvisada del periodista argentino Fernando Niembro, hace once años, encontrarás como resultado: Wilmer Aguirre. Sí, el “Zorrito”, quien fue el héroe vestido de corto aquella noche del pasado 18 de febrero, cuando marcó un hat trick con Alianza Lima y rompió cinturas al campeón de turno de la Copa Libertadores, Estudiantes de La Plata de la “Brujita” Verón.

“Siempre me recuerdan por el partido, los goles, pero fue una noche de ensueño de todo el grupo. Desde el arquero hasta el compañero que no jugó, que no salió en lista, el que observó en tribuna”, recordó con nostalgia en charla con El Bocón, el “Messi negro”.

¿Qué sensación tienes tras recordar la noche de ensueño ante Estudiantes de la Plata?

Bonitos recuerdos de aquella noche inolvidable. El aliento de los hinchas es increíble, nunca se borrará. Es uno de los partidos que más me marcó, para muchos, el partido de mi vida, por lo que representó jugar ante Estudiantes, campeón de la Copa Libertadores, marcar tres goles. Me siento agradecido por los hinchas, por Alianza, el club que me dio la oportunidad de formarme, ser profesional.

¿Con qué gol te quedas?

Con el segundo. Por cómo se dio. Nos levantamos con el empate, y en el segundo gol, Alianza era Alianza, nadie más. Vino el segundo gol, nos anularon otro, no cobraron un penal, la hinchada se alocó.

Ese gol nunca se olvidará…

Vino el córner, el rechazo del ‘Negro’ Gonzales, lo que habíamos practicado con Gustavo Costas, pero no pensábamos que podía salir. Sin embargo, salió el contragolpe. Es un gol que empezó en la mitad del campo. Una noche redonda. El marco del estadio fue espectacular. La gente coreaba mi nombre.

EL APODO DE “MESSI NEGRO”

Fernando Niembro te bautizó como el ‘Messi negro’…

Me emocionó bastante por quién lo dijo, quien hizo la comparación. Un periodista que tiene años en el fútbol, que narra grandes partidos, eso me motivó bastante. De hecho, me hubiese gustado hacer más partidos así.

¿Llovieron las ofertas del exterior?

Lamentablemente la ambición de mi presidente lo frustró, el recordado “Pocho” Alarcón. Después de diez años, me enteré de que habían más de diez ofertas por mí, pero solo me dijeron la de San Luis. Me fue muy bien, no me arrepiento, pero pude haber regresado a Europa o ido a un equipo de más renombre como el brasileño o argentino.

¿Hubo propuestas del fútbol argentino?

Dos días antes de viajar a Argentina, el partido de vuelta ante Estudiantes se hablaba de River Plate. Se decía que “Pocho” Alarcón, el presidente de Alianza, iba a cerrar el tema con River, pero yo ni enterado, nunca supe nada. ¿A quién no le hubiese gustado llegar a River? A ojo cerrado aceptaba. Sin embargo, me fui a San Luis, pero futbolísticamente me fue bien. No me arrepiento, pero hubiese sido mejor otro fútbol más vistoso.

¿No hubo transparencia por parte de “Pocho” Alarcón?

De hecho. Tengo mucha bronca. La verdad que así no debió actuar. Los dirigentes ven por su bolsillo, pero uno por el tema del fútbol.

¿Llegaste a intercambiar camiseta?

Todavía la conservo. La metí en la mochila, la primera camiseta del primer tiempo, la que terminó sudada. Ya, después, me dieron otra. Yo pensé intercambiar con Verón, pues siempre lo seguía, desde chico. Es más, en un sorteo, me gané su camiseta, la de Lazio, usaba la número 11. Era chico, ahí comencé a buscar sobre Verón, lo seguí bastante. Me gustaba su juego. Aquella noche tras ganar, recordé, quise cambiarla, pero no me lo crucé por el doping.

UNA NOCHE INOLVIDABLE

En ofensiva, José Carlos Fernández, el compañero ideal…

Hicimos buena dupla, veníamos jugando años atrás. No éramos titulares hasta que empezamos y nos entendíamos dentro del campo. Nos encontramos en convocatoria de la Sub 20. Cuando él llegó a Alianza, se adaptó rápido y se metió al hincha al bolsillo.

¿Muchos se ilusionaron con llegar a la final?

Si hubiéramos tenido el VAR correcto. Los chilenos nos ganaron con viveza, y avanzaron. Si ante U. de Chile en Matute no hubiésemos perdido, íbamos a Chile con otra mentalidad. Lloramos, nos dio bronca, pero regresamos a Lima con la frente en alto.

¿Y en lo personal, sigues con cuerda?

Yo me siento bien, trato de no subirme de peso. Me siento con muchas ganas, fuerza y seguir al fútbol, entreno bien y hago buena pretemporada. Sé que agarraré buen ritmo, no podré misma velocidad de antes, pero me todavía me siento rejuvenecido. Sea Alianza, o Segunda, Primera. [RTW1]

¿A qué atacante siempre admiraste?

A Waldir Sáenz, mi ídolo. Siempre quise imitar su juego, ser goleador. Cuando era recogebolas, estaba ahí, luego cumplió mi sueño de jugar a su lado en Alianza.

Wilmer, la del cierre. Viste los “memes”, figuras mismo Mbappé, con la velocidad de aquel partido con Estudiantes.

(Risas). No hay punto de comparación. Yo he sido rápido, pero cuando era joven. Me preparé para esa Copa Libertadores. Es bonito que comparen mi velocidad con la de Mbappé, me fortalece para seguir jugando un par de años más. Eso sí, nada de burlas, eso molesta, después, normal con los “memes”.

