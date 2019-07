Alianza Lima: Mauricio Affonso fue presentado en el Mamelodi Sundowns FC de Sudáfrica | FOTO

Ya es oficial: Mauricio Affonso se convirtió el nuevo jugador del Mamelodi Sundowns FC, club de Sudáfrica. El ex atacante de Alianza Lima fue presentado oficialmente a través de las redes sociales de la institución.

El uruguayo, que se despidió de los hinchas victorianos hace unos días, posó con la camiseta que vestirá durante los próximos cinco años. El charrúa también estuvo acompañado del entrenador Pitso Mosimane.

Affonso, quien anotó 17 goles con la camiseta de Alianza Lima desde su llegada en julio del 2018, se unirá a los trabajos de pretemporada pensando en la liga local y la participación en la Liga de Campeones africana.

El lugar del uruguayo en tienda victoriana ha sido ocupado por su compatriota Adrián Balboa. El atacante fue anunciado el pasado lunes y presentado el último martes ante los medios de prensa.

Masandawana! Let's welcome our latest signing Mauricio Affonso to the yellow nation!#Sundowns #WelcomeAffonso pic.twitter.com/lqLiWFNdvt

— Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) 10 de julio de 2019