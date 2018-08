Mauricio Affonso resalta victoria de Alianza Lima por encima de su gol

Pese a que solo sumó 28 minutos en su debut contra Cantolao, el estratega Pablo Bengoechea apostó por Affonso, hecho que agradeció el delantero uruguayo y lo hizo con un gol, además de participar en los otros dos tantos con los que Alianza Lima se impuso sobre el cuadro ‘santo’ por 3-1.

'Hoy me sentí importante y eso me permitió hacer un buen partido. El gol sin duda me da confianza para lo que viene, pero lo más importante fue conseguir los tres puntos. Pablo decidió ponerme de titular y lo bueno es que pude retribuir la confianza con gol', explicó.

QUIERE EL TÍTULO

El popular ‘Flaco’ no se distrae con la goleada obtenida y ya le apuntó la placa al conjunto cajamarquino UTC, equipo al que le quiere marcar su segunda diana pues para el atacante los siguientes cinco cotejos será como finales si es que desean celebrar el título del Torneo Apertura.

“Sabemos que iba a ser complicado derrotar a San Martín por los jugadores que tienen, pero ya hay que pasar la página porque el miércoles tenemos una final más ante UTC, donde nadie se guardará nada”, sentenció Affonso.