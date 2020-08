Alianza Lima continúa comprometido con la campaña de concientización dirigida a los hinchas de la entidad victoriana. En esta ocasión, el entrenador Mario Salas fue el encargado de enviar un mensaje a toda la fanática de los blanquiazules.

El estratega chileno recordó a los aficionados la importancia de cumplir con todas las disposiciones para que la reactivación del balompié local pueda producirse en el menor tiempo posible. Además, el DT pidió consideración por la labor que realiza el club en medio de la pandemia.

“Querido hincha, el fútbol es mi vida y sé que para ti también lo es. Por eso te pido que valores el esfuerzo que hace la institución y alientes desde tu casa. Queremos que te cuides y cuides a los tuyos”, señaló Salas.

“Esto es un trabajo en equipo: el verdadero hincha, se queda en casa”, insistió el técnico de Alianza Lima con el propósito de persuadir a los seguidores del club a realizar actos que puedan perjudicar el desarrollo de la actividad futbolística.

El primer contenido de Alianza Lima en esta campaña

La noche del sábado, los victorianos publicaron un video en redes sociales, en cuyo contenido brindan las recomendaciones que un verdadero fanático debe cumplir en el contexto de la pandemia del coronavirus.

“Un verdadero hincha no acompaña a su club, no va al estadio, no se junta a alentar, no hace banderazos, ni tampoco caravanas, no espera a sus jugadores, ni canta al lado del bus, cuida a su familia”, señala el club.

La campaña de Alianza Lima dirigida a los hinchas. (Foto: GEC / Video:@ClubALoficial)

Los clubes de la Liga 1 comprometidos

Los miembros de la Liga 1 difundieron un comunicado en los canales oficiales para invocar a los hinchas a seguir a sus respectivos clubes desde casa. En la nota, las entidades se comprometieron a realizar campañas de concientización.

“Nos ponemos a disposición para participar activamente de la concientización de nuestros hinchas y público en general, impulsando el respeto por el orden y la autoridad, así como el cuidado y la preservación de la salud y la vida de uno mismo y la de los demás”, indica uno de los puntos.