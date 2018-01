Alianza Lima: Marcelo Grioni admite que fue justo campeón

El exdirector técnico de Real Garcilaso, Marcelo Grioni, habló nuevamente sobre Alianza Lima, vigente campeón nacional. Esta vez, el actual DT de Sport Huancayo admitió que Alianza Lima fue un justo campeón de la copa Movistar 2017.

"Este 2018 lo avizoro con mucha expectativa, estamos trabajando junto con el presidente e hijo en el armado del equipo. Estamos trabajando muy bien y con la esperanza de armar un buen plantel para pelear cosas importantes. ¿Alianza Lima fue un justo campeón en el 2017? Creo que sí porque se quedó con los dos torneos, el Clausura lo pelearon desde el principio hasta el final", manifestó el técnico a Capital Deportes.

Grioni dirigió a Municipal y Real Garcilaso

De esta manera, sus declaraciones contrastan con lo dicho a inicios de diciembre, cuando expresó su molestia por el robo que el considera que le hicieron en el Torneo Apertura a su equipo Real Garcilaso, a raíz de los puntos que inicialmente perdieron en mesa por la supuesta mala inscripción de Carlos Neumann.

Los duros calificativos sobre Alianza Lima

El estratega argentino se refirió también de su presente en Huancayo. "Me siento cómodo en Perú, es un torneo complicado y parejo. Tuvimos posibilidades de ir a otros lugares a dirigir, como Chile y Argentina, pero el presidente de Huancayo me llamó rápido después de que renuncié a Garcilaso. Le dí mi palabra y eso es lo que cuenta, ya me había comprometido y por eso acepté volver a Perú", dijo.