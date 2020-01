Tras conseguir el título la temporada 2017 con Alianza Lima y anotar goles importantes en los años posteriores, Luis Ramírez se identificó con el club íntimo y tras finalizar la temporada, a muchos hinchas les causó sorpresa, ya que fue importante en muchos tramos del campeonato 2019.

Luis Ramírez fichó por Sport Boys y en una reciente entrevista a ESPN Perú, donde habló de su salida de Alianza Lima: “No estoy resentido con mi salida. No quedé conforme con la forma que me tocó salir, pero es parte del fútbol. Cuando pasan cosas buenas o malas siempre terminamos diciendo las misma frase: esto es fútbol”.

Asimismo Luis Ramírez también contó que estaba preparado para cualquier decisión por parte de la administración de Alianza Lima: “En lo personal, no me sorprendió tanto porque me puse en ambos escenarios. Lo tomé como vino y la vida continúa. Dios quiera que haya 'Cachito’ para rato”.

Sobre su presente en Sport Boys dijo: “Hay una buena mixtura de jóvenes y gente de experiencia. Creo que hay un par de jugadores más para completar el plantel. Ttenemos la oportunidad de hacer un buen campeonato”.