Luis Aguiar, volante uruguayo que volvió a Alianza Lima esta temporada, luego de salir campeón con los íntimos el 2017, se refirió a Alberto Rodríguez, con quien compartió equipo en Sporting Braga de Portugal.

“Yo lo he visto jugar contra los mejores y no he visto a ningún defensa en el mundo que juegue sin entrenar o entrenando pocos días. Siempre le ha ganado a los mejores delanteros. Creo que entrenándose bien, puede rendir mejor que nadie, él ha sido muy criticado acá”, indicó Luis Aguiar.

Luis Aguiar fue uno de los más ovacionados en la Noche Blanquiazul. El uruguayo agradeció el gesto de los hinchas: “Estoy contento de volver, nunca me había pasado que el estadio cante mi nombre. Estoy muy agradecido a la gente, me he sentido muy cómodo, pero esto empieza de cero, hay que volver a demostrar las cosas, aquí solo sirve salir campeón y eso hay que verlo en diciembre”.

Luis Aguiar y Alberto Rodríguez ya entrenan con el plantel principal. Solo el ‘Mudo’ tuvo minutos en el segundo tiempo ante Millonarios de Colombia en la Noche Blanquiazul.