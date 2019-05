Alianza Lima: Luis Aguiar no va más en Plaza Colonia, donde duró solo tres meses | FOTO

¿Acaso alista su regreso a Alianza Lima? El volante uruguayo, Luis Aguiar se desvinculó de Plaza Colonia a tres meses de haber fichado por el club uruguayo. El 'Canario' llegaba procedente del Nacional en donde había llegado tras ser campeón nacional con los blanquiazules.

"Luego de solo tres meses en el club, la situación de Luis Aguiar en Plaza Colonia parece haber llegado a su fin, o al menos así lo manifestó el jugador a sus compañeros", informó el medio uruguayo, Ovación.

Luis Aguiar llegó procedente del Nacional a Plaza Colonia y su vínculo era hasta finales del 2019. Sin embargo, una lesión (deagarro) lo tuvo marginado de las canchas aproximadamente un mes y por ello no pudo tener minutos en su nuevo club.

“Si él no está cómodo, nosotros no le vamos a complicar la vida”, manifestó el directivo de Plaza Colonia, Carlos Manta.

“Cuando no juegas y al equipo no le va bien, no es fácil para ningún profesional estar ajeno a la situación. Y menos una persona que tiene una trayectoria y que ha jugado por los mejores equipos del mundo. Vivir esta situación no es fácil para nadie”, agregó.

Luis Aguiar: ¿regresará a Alianza Lima?

A inicios de año, Luis Aguiar fue uno de los nombres que más sonó en la interna de Alianza Lima para reforzar el equipo con miras al inicio de la temporada 2019. Sin embargo, la llegada de Miguel Ángel Russo hizo que el técnico priorizara jugar con otros elementos y el experimentado mediocampista charrúa debió continuar su carrera en su país.

Ahora, con la posible vuelta de Pablo Bengoechea u otro entrenador para el Torneo Clausura ¿Luis Aguiar podrá regresar al fútbol peruano para ser íntimo?.

Más noticias en otros medios: