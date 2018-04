Alianza Lima: ¿Los refuerzos extranjeros de Bengoechea siguen en deuda?

Alianza Lima sigue sin consolidar una idea de juego, al igual que la temporada pasada. Los refuerzos que llegaron esta temporada aportan poco o casi nada y los cuestionamientos a los refuerzo que llegaron al plantel este año continúan, porque no marcan la diferencia en el Torneo de Verano ni en la Copa Libertadores, donde ayer cayó por 2-0 ante Palmeiras.

Gabriel Leyes

El delantero uruguayo que llegó a mitad de temporada del 2017, y para muchos, se ganó su renovación con los dos goles que le dio el título a Alianza Lima ante Comerciantes Unidos en la última fecha del Torneo Clausura sigue sin ofrecer juego ofensivo. Es su segundo partido como titular en el año, su problema no es solo de gol, no genera espacios y no apoya en el colectivo.

Maximiliano Lemos

Tiene 5 partidos, 4 como titular y 1 ingresando. Su rendimiento como volante mixto no es superior a lo que puede brindar Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado y Luis Ramírez, sin ser estos dos últimos, jugadores con gran despliegue en el campo. Jugó 4 partidos de titular en el Torneo de Verano y 1 en la Copa Libertadores ante Boca Juniors, donde quizás tuvo su mejor partido.

Tomás Costa

Sin tener buenos partidos, puede ser el refuerzo que mejor rinde por ahora en Alianza Lima, teniendo cuenta el pobre nivel de Gabriel Leyes y Maximiliano Lemos. El argentino de 33 años suma 8 partidos, de los cuales 5 fue titular. Aporta en el juego con pases y sin hacer mucho esfuerzo físico, colabora en la marca.

