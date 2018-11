​Alianza Lima listo para renovar con Pablo Bengoechea por todo el 2019

En Alianza Lima quieren que Pablo Bengoechea se mantenga como director técnico para el 2019 directiva blanquiazul ya le entregó las ofertas pertinentes, pero el uruguayo todavía tarda en responder, Ante esto se refirió el gerente deportivo del club, Gustavo Zevallos, quien confía en convencer al 'Profesor'.

Alianza Lima listo para renovar con Bengoechea

'Queremos que Pablo Bengoechea se quede por mucho tiempo con nosotros. Esperamos que a fin de año podamos anunciar su renovación', aseguró el mismo previo al partido de este fin de semana por la fecha 14 del Torneo Clausura ante Sport Huancayo.

La intención de la Administración de Alianza Lima, que tiene pleno conocimiento de esta situación del charrúa, es que Pablo Bengoechea continúe una temporada más y harán un esfuerzo por persuadirlo, pero si el técnico charrúa persiste con la idea de partir a su país, le han pedido que comunique su decisión a más tardar el próximo jueves 15 de noviembre.

'De cara al futuro de la institución y al mío, vuelvo a repetir que no tengo decidido lo que voy a hacer. Tengo que ir a Uruguay y ver el tema familiar, sentir cosas, ver cómo está la situación. Lo que el club, responsablemente, tiene que hacer es tener otras opciones, no vaya a ser que se entere en diciembre que yo no vaya a seguir, eso los clubes lo hacen siempre. Yo no tengo claro lo que voy a hacer', indicó el entrenador uruguayo.