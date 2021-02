Alianza Lima ya aseguró el gol para buscar el ascenso esta temporada en la Liga 2, se trata del experimentado delantero Hernán Barcos, quien con 36 años será el responsable de comandar el ataque íntimo en Segunda. El veterano argentino habló con GOLPERÚ, en una amplia entrevista en la que respondió curiosamente a la pregunta sobre si su edad podría abrir dudas dudas de su rendimiento.

La edad es lo de menos

Hernán Barcos tocó el punto sin problemas y aseguró que la edad (el 11 de abril cumplirá 37 años) no será un impedimento para mostrar lo mejor de su repertorio con la camiseta de Alianza Lima. “Lamentablemente en nuestro medio la edad te mata, por qué no le decís a Cristiano Ronaldo que tiene 36 años, a Zlatan Ibrahimovich, el tema de la edad depende de cada uno de como se cuide, después de los 30 tienes muchas cosas que antes no lo tenía”, afirmó el nuevo delantero de Alianza Lima.

A nosotros nos ven como extraterrestres porque aparecemos en la televisión todos los días, pero fuera de esos somos personas normales”, agregó el espigado atacante de Alianza Lima. Hernán Barcos también habló sobre su futuro y sus expectativas de seguir jugando pese a su edad. Incluso, dijo que le gustaría retirarse en Alianza Lima. “Yo sinceramente en mi cabeza tenía retirarme con Liga de Quito, lo veo difícil. Sinceramente no lo he pensado. Ojalá que tenga la posibilidad de ser importante en Alianza y poder quedarme para terminar mi carrera”, sentenció.

