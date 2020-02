No se calló nada. La actuación de Luis Garay, árbitro en el encuentro entre Alianza Lima y Deportivo Municipal, no dejó nada contentos a los ediles. Martin Ojeda, delegado del Muni, no se calló nada y arremetió contra el juez nacional.

“Mostramos nuestra total indignación por cómo se viene manejando este campeonato y en donde la FPF avala arbitrajes indecentes y escandalosos como lo ofrecido anoche por el señor ‘Caray’ y no le digo Garay porque cada vez que no cobró algo había que decir esa palabra. Es por ello que el lunes a primera hora vamos a presentar una queja formal ante la Conar para que este señor sea duramente sancionado y no vuelva a arbitrar un partido más en la Liga 1”, dijo el directivo a Radio Ovación.

Lamentablemente, el arbitraje de Garay se ve manchado por sus decisiones en la jugada de la mano de Ascues dentro del área de @DepMunicipal y la acción de Davila.



Un tercio de los errores de Garay durante este partido fueron Errores PEG. Esperemos que mejore. pic.twitter.com/1iyDo6dz8W — Errores Arbitrales Perú (@ErrorArbitral) February 29, 2020

Eso no fue todo, Ojeda también se mostró fastidiado por las decisiones de Garay, que desde su punto de vista fueron más que desacertadas y entiende que malogró todo lo trabajador por Victor Rivera en la semana previa.

“Lo peor de todo es que el mejor jugador de este campeonato viene siendo la Conar y si me quieren sancionar que lo hagan porque yo no estoy empeñado con la Federación como otros. Garay es una vergüenza total y los resultados así lo acreditan, no es la primera vez que este señor hace del fútbol una desgracia. Municipal jugó mucho mejor que Alianza y si bien Arroé anotó un golazo, otro hubiera sido el resultado si este señor Garay no hubiera tenido unas chuletas en los ojos. Todo el trabajo del técnico Rivera lo botó al diablo con sus errores que solo perjudicaron a nuestro equipo. Es lamentable”.añadió.