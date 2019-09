Alianza Lima: Leao Butrón y la historia de su posible llegada a la Premier League

Leao Butrón, referente, figura y tres veces campeón con Alianza Lima, disputa su penúltima temporada con los blanquiazules. El arquero que fue titular con la selección peruana en las Eliminatorias al 2010, contó la vez que estuvo cerca de llegar a la Premier Legue.

"En el 2008 estuve muy cerca de ir al Burnley de Inglaterra (ex equipo de Diego Penny) y el 2013 al Necaxa. Tenía todo cerrado, pero no se hizo. Me llamaron de Boca y de San Martín de Argentina. También pude ir al Lech Poznan de Polonia. La última vez me llamaron del Deportivo Cali, pero me quedé en Perú", contó en entrevista a Depor.

Leao Butrón es hincha confeso de Alianza Lima, sin embargo debuto en el fútbol peruano con camiseta de Sporting Cristal la temporada 1996 y su primer duelo ante Alianza Lima fue un año después, en el recordado título íntimo de 1997.

Tras su salida de Sporting Cristal, Leao Butrón paso a Alianza Atlético, donde estuvo hasta el 2003, dejó el equipo de Sullana para fichar por Alianza Lima el 2004, donde sería bicampeón venciendo en las dos finales a Cristal.

