Alianza Lima: Leao Butrón y el consejo que le dio Miguel Ángel Russo antes de renunciar | VIDEO

Leao Butrón es uno de los referentes de Alianza Lima y como tal fue uno de los que más contacto tuvo con Miguel Ángel Russo durante su estadía en el club victoriano. En una de las charlas que tuvo el experimentado portero con le entrenador argentino, este le dio un consejo el cual aplicará desde ya.

"Russo me dijo algo que me quedó y lo voy a utilizar: 'No hables del retiro. El retiro va a llegar solo. Dos meses antes del retiro, te vas a dar cuenta que te irás, entrena no más", confesó Butrón a la cadena internacional de deportes ESPN.

"Lo que debo hacer es no proyectarme tanto, porque tengo 42 años. Ahora hay ganas, pero también debo ser consciente de que el tiempo va pasando", acotó.

Mira la entrevista a Leao Butrón

Como se recuerda, Leao Butrón se encuentra recuperándose de una lesión a la rodilla derecha que sufrió aproximadamente hace un mes y en unos días ya estará listo para poder alternar en el equipo que hoy dirige Víctor Reyes y Jaime Duarte.

Tras el empate ante Carlos A. Mannucci, Alianza Lima se ubica en el puesto 8 del Torneo Apertura con 16 unidades y en la próxima fecha de la Liga 1 recibirá en el estadio de Matute nada menos que al siempre difícil Melgar.

