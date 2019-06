Alianza Lima: Leao Butrón volvió a entrenar con normalidad luego de casi un mes

Buena noticia para Alianza Lima. Luego de casi 1 mes, Leao Butrón pudo entrenar con normalidad, tras al parecer ya haber superado por completo su lesión a la rodilla, que lo alejó de los campos de fútbol desde la segunda semana de abril.

"Particularmente hoy ha sido una mañana muy buena, ha sido el primer día que no me ha dolido absolutamente nada, realicé un trabajo normal. En general me encuentro bien, hoy ha sido un buen día", indicó Leao Butrón en entrevista a Radio Ovación.

El arquero de Alianza Lima también habló del retorno de Pablo Bengoechea a La Victoria: "Con Pablo me fue muy bien, pero para mí es igual. Cuando me tocó tapar con Miguel Ángel Russo, lo hice bien. Mi contrato no dice que voy a jugar o que no voy a jugar, yo tengo que estar preparado", agregó.

Leao Butrón podría volver a ser el arquero titular de Alianza Lima para el Torneo Clausura, debido a la posible partida de Pedro Gallese, luego que este finalice su participación con la selección peruana en la Copa América 2019.

