Leao Butrón se alista para el inicio de la Liga 1 2020, la cual será la última como profesional del arquero de Alianza Lima. El plantel que armó el cuadro íntimo para esta temporada es competitivo en cada unas de las lineas. Empezando desde el arco donde se fichó a Steven Rivadeneyra, quien competirá por el puesto con Butrón e Italo Espinoza.

Leao Butrón sobre debut en la Liga 1: "A mis 43 años no me voy a molestar si soy titular"

En la previa del inicio del torneo, el experimentado guardameta indicó que disfrutará su última temporada y considera que todos los dirigidos por Pablo Bengoechea tendrán la oportunidad de jugar a lo largo del año.

“El profesor todavía no arma el equipo. Creo que con la cantidad de partidos que tenemos, todos vamos a tener la ocasión de participar. Me he propuesto disfrutar con mucha responsabilidad este año, las veces que me toque jugar. A mis 43 años no me voy a amargar por jugar o no. A mis 43 años. Yo lo único que quiero es disfrutar y a aportar a mi equipo”, sostuvo en entrevista con “Menu Depirtivo” de UCI.

Además, destacó la mistura de juventud y experiencia que se respira en el cuadro íntimo: “La combinación normal que busca en un equipo de fútbol, que necesita de mucha juventud y también experiencia porque al final esa combinación es muy buena y en cualquier lado, no sólo en el deporte”, añadió.

