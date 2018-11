Alianza Lima: Leao Butrón revela que niño lo quiso 'botar' del club

Leao Butrón fue entrevistado por La Última Palabra de Fox Sports previo a la primera semifinal del Descentralizado 2018 ante Melgar de Arequipa. El portero blanquiazul fue nuevamente uno de los más regulares en el campaña comandada por Pablo Bengoechea, pero increíblemente revela una anécdota vivida con un pequeño hincha 'íntimo'.

'Vete por malo'

'Nadie me quería en Alianza Lima. La barra me decía de todo. tanto es así que un día en 'Matute' estaba trotando con Forsyth y un niño me dijo 'qué haces en mi club.Vete malo'', reveló el portero y capitán del equipo victoriano en La Última Palabra de Fox Sports.

El domingo por la tarde, Alianza Lima recibirá a FBC Melgar en el partido de ida de las semifinales del Descentralizado 2018. El equipo de Leao Butrón se recuperó en la última parte del año y eso le sirvió para llegar motivado a las instancias finales del torneo Clausura y pelear por el bicampeonato, algo que no logra desde los años 2003-2004, bajo la dirección técnica del uruguayo Gustavo Costas y que tiene ilusionados a directivos, cuerpo técnico, jugadores e hinchas.

'Nos enfrentamos al equipo que se ha reforzado mejor en el Torneo Clausura, con mayor cantidad de jugadores, más amplio, pero es una semifinal, y los detalles marcarán la diferencia. En los últimos partidos se vio un mejor juego, y eso nos da confianza para enfrentar estos partidos de la semifinal ante Melgar. Ojalá que pueda conseguir otro bicampeonato con Alianza. La verdad nunca lo imaginé, pero sería un honor para mí conseguirlo y ser recordado por eso', agregó Leao Butrón.