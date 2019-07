Alianza Lima | Leao Butrón: "Muchos odian a Claudio Pizarro por envidia"

El portero de Alianza Lima, Leao Butrón, habló sobre las críticas que recibe el ex capitán de la selección peruana, Claudio Pizarro y dejó una contundente frase al respecto.

"Muchos odian a Claudio Pizarro por envidia, ya quisieran tener la mitad de vida de lo que él tiene.No lo digo por lo económico, sino por los logros deportivos que ha conseguido. Es un tipo correcto, pero parece que acá no encaja y le dan con palo por eso", indicó el portero blanquiazul para TV Perú.

De otro lado, Leao Butrón destacó que Claudio Pizarro es un emblema del Perú en Europa y habló sobre su juego con la Bicolor en épocas donde el 'equipo de todos' no marchaba bien.

"Si tu vas a Europa, por lo menos a Alemania, y preguntas por Perú, te van a responder Claudio Pizarro y eso es porque algo bueno hizo. El que no acepte eso es porque está lleno de odio. Él estuvo un tiempo en la Selección Peruana donde las cosas no iban bien y, como parte del grupo, le cayó responsabilidad. Sin embargo, ¿creen que en su mejor momento con esta selección no respondería?", sentenció el arquero.

