​Leao Butrón dio su descargo tras conato de pelea ante San Martín

Habló la experiencia. Leao Butrón realizó su descargo un día después del duelo pendiente entre Alianza Lima y la Universidad San Martín. El guardavalla 'blanquiazul' aseguró que el conato de bronca que inició con el defensor 'santo' José Luján fue parte de las pulsaciones del partido y no se debería exagerar.

Todo queda en la cancha

'Siento que después de haber despejado la pelota me pisan, me empujan, caigo mal y encima ni siquiera se te acercan. Eso fue innecesario. Un contacto de fútbol es normal. Los dos estuvimos mal, pero fue un momento de calentura. Todo pasa. Siento que fue una acción que no era necesaria, como tampoco fue necesaria mi reacción. Los dos estuvimos mal, pero fue un momento de calentura', comentó Leao Butrón a las cámaras de Gol Perú sobre el incidente con Luján.

En la última jugada del citado duelo (minuto 93), el defensa José Luján intentó conectar un centro de su compañero Gary Correa y rozó al guardameta aliancista, quien asumió que el rival quiso agredirlo y se le fue encima para reclamarle su acción.