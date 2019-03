Alianza Lima: Leao Butrón cumple sueño de aficionado con discapacidad

Cuando Leao Butrón se enteró que un hincha trujillano de Alianza Lima quería conocerlo no dudó un segundo em querer cumplir con el sueño del aficionado. El refrente aliancista pudo reunirse con el seguidor blanquiazul, quien hace unos días hizo noticia por ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo con tan solo 17 años.

Miguel Salinas fue más allá de sus limitaciones y viajó hasta Lima para poder conocer a su ídolo. De esta manera se hizo posible que en el programa 'En boca de todos' fuera el lugar donde el portero y su hincha se juntaron para crear un momento que será inolvidable.

Hincha recibió camiseta de Alianza

Leao Butrón y su fiel aficionado se conocieron en dicho estudio de televisión y allí la figura aliancista le regaló una camiseta autografiada por todos los jugadores íntimos. Además, el fanático trujillano se llevó a casa una entrada para el partido de este domingo ante César Vallejo en el estadio Matute.

“La verdad que me siento muy contento por esta sorpresa, no esperaba esto y muchas gracias a todas las personas que me han sorprendido con estos detalles tan lindos”, expresó Salinas a manera de agradecimiento por tremenda sorpresa.

Así fue el encuentro de Butrón son su seguidor

LEE ADEMÁS: