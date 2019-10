Alianza Lima | ¿Leao Butrón continuará en Matute en el 2020? Así responde el arquero sobre posible renovación | VIDEO

Leao Butrón fue vital para la obtención del título de Alianza Lima en el 2017. Dos años después el experimentado arquero, que alguna vez defendió a la selección peruana se refiere a una posible extensión de su vínculo con el club victoriano pensando en la temporada 2020.

En una entrevista con ESPN FC, Leao Butrón se refirió a la posibilidad de continuar su carrera en el 2020 defendiendo los colores de su querido Alianza Lima: "No estoy esperando mi renovación... No, es broma, todavía no se ha dado, pero entiendo que están viendo otros temas y es normal. Tengo 42 años, estoy jugando en el equipo que quiero. Yo estoy bastante contento", manifestó el guardameta.

Leao Butrón en la polémica de la fecha

Cabe recordar que Leao Butrón, ha estado inmerso en una de las jugadas más polémicas de la fecha 11 del Torneo Clausura 2019, luego que en uno de los pasajes ante San Martín jugara el balón con la mano.

En la actual temporada, Leao Butrón no ha tenido la continuidad que hubiese querido, puesto que el titular en el arco de Alianza Lima ha venido siendo Pedro Gallese.

Alianza Lima tras el triunfo por 3-2 ante San Martín se coloca en la segunda posición con 23 unidades pode debajo del puntero del torneo, Universitario que sumó en la fecha pasada 24 puntos.

Los dirigidos por Pablo Bengoechea chocarán en la fecha 12 del Torneo Clausura ante Carlos A. Mannucci y lo hará siendo local en el estadio de Matute desde las 20:00 horas del 18 de octubre.

