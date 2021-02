Leao Butrón es un arquero identificado plenamente con Alianza Lima y entregó grandes jornadas en el arco blanquiazul incluso en los peores momentos. Finalmente, con 43 años, el ahora ex portero decidió colgar oficialmente los guantes. Su única duda, nos cuenta, era un posible llamado de Alianza Lima para pelear el ascenso. Eso lo ilusionaba, pero se cansó de esperar esa llamada que nunca llegó.

¿Leao entonces ya es oficial tu retiro?

Yo ya lo tenía decidido desde el año pasado, la única duda era por el tema cuando descendimos, lo único que me hizo dudar de seguir es que pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hicieron. En enero del año pasado había decidido retirarme en el 2020, donde fue mi mejor Libertadores, la mejor de mi vida, no tuvimos temple para aguantar. Al final se perdió la categoría, teníamos que poner el hombro. Ese remezón no como hubiese querido retirarme, pero quiero que la gente me recuerde defendiendo los colores de Alianza Lima.

¿Hay quienes dicen que te hubiese retirado en el 2017?

Queriendo tanto a la institución como la quiero, lamento no haberle podido dar más al club. No me arrepiento de nada. Estoy agradecido a Dios, ha sido una gran carrera, en la parte deportiva hicimos méritos para no descender, pero pasó todo esto.

¿Te quebraste al tomar la decisión?

Yo no traigo a mi casa los problemas del trabajo, pero sí cuando terminé el partido lloré como un niño desconsolado, igual que mucha gente.

LEE LA ENTREVISTA COMPLETA ESTE JUEVES EN EL BOCÓN.PE