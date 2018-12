Alianza Lima: Leao Butrón aclara el viral "Las copas se oxidan" [VIDEO]

Hace algún tiempo, una frase se volvió viral en el fútbol peruano: "La copas se oxidan". Supuestamente, esta frase era de Leao Butrón en el tiempo en que Alianza Lima no conseguía títulos en el fútbol peruano, algo que finalmente consiguieron en el 2017 tras 11 años. Por ello, el jugador aclaró todo respecto a esta frase.

"Que me traigan un audio donde yo dije "las copas se oxidan", que me traigan un audio. Jamás dije eso. Yo dije que para mí, tener copas es importante, pero mi equipo no puede ser el más grande por ser el que tiene más copas que los demás, porque el día que otro equipo te pase, ya no eres el mejor equipo. No tiene sentido", reveló Leao Butrón para En El Medio.

Video: En El Medio

Leao Butrón está a un paso de obtener el bicampeonato con Alianza Lima, en lo que podría ser la cuarta vez en su carrera que lo consigue. Con Sporting Cristal campeonó en 1995 y 1996, con Alianza Lima en 2003 y 2004, con San Martín en 2007 y 2008 y ahora puede volver a lograrlo con el cuadro blanquiazul.

LEE ADEMÁS