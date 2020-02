¿Aún hay tiempo? Es cierto, recién es la primera fecha del Apertura, pero los errores de esta versión de Alianza Lima la conocemos desde que Pablo Bengoechea llegó. Desatenciones en la última línea, faltas innecesarios y el ‘pelotazo’ le costó al cuadro íntimo sus tres primeros puntos. Todavía falta mucho por jugar, pero los ‘mea culpa’ y cambios deben comenzar pronto.

1 Sin idea de juego

Para esta temporada , Alianza Lima reforzó su volante con jugadores que tienen buena circulación del balón. Por ello, lo visto anoche en Matute es para no creer: el pelotazo, una vez más, fue el protagonista. Sin una idea clara de juego, los blanquiazules intentaron llegar al arco de Diego Morales muy desordenados y al ‘guerrerazo’.

Desde la zona técnica, Pablo Bengoechea veía como el rival le daba vuelta y la versión 2020 de Alianza es tan parecida a la del año pasado.

2 Cambios errados

Bengoechea arriesgó en los cambios y no le dio resultado. Las salidas de Arroé y Deza hicieron perder peso ofensivo y explosión al ataque íntimo (con ellos en la cancha, Alianza fue más desequilibrante) y le costó los tres puntos. Federico Rodríguez, una vez más, quedó en deuda, pues su ingreso no fue una solución. El ‘Pelao’ estuvo lejos de serlo. Aguiar tampoco entró bien y los minutos que estuvo en el campo no le alcanzaron.

Alianza Lima cayó en casa por la Liga 1. (Foto: GEC)

3 Errores defensivos

La temporada pasada, el punto débil de los victorianos fue en la defensa. Ayer, tres errores le bastó al rival para traer esos fantasmas al presente. En el primer tanto, Maidana cabecea cómodamente entre tres íntimos. Para el segundo, la falta innecesaria de Fuentes fue fundamental para que la balanza se incline a favor de la visita. Y la ‘cereza del pastel’ fue el contragolpe rápido que agarró a la zaga íntima mal parada. Tres desatenciones, tres goles.

Alianza Lima cayó 3-2 ante Alianza Universidad en Matute. (Foto: Hugo Curotto/GEC)

4 Buena reacción

A pesar que Alianza Universidad estuvo en dos ocasiones abajo en el marcador, no perdió el orden ni la concentración para aprovechar los errores de los grones. El cuadro huanuqueño igualó el trámite del choque en cuestión de minutos y dio la estocada final cuando Alianza Lima menos se lo esperaba. El equipo de Ronny Revollar extiende su buena racha con los íntimos: En el 2019 ganó 2-0 en Huánuco y la vuelta quedó 2-2. Ayer se llevó un buen triunfo.

5 De igual a igual

Alianza Universidad no se amilanó ni por escuchar retumbar el Matute por hinchas aliancistaso. La visita propuso un juego de igual a igual y sin treguas. Por su parte, Revollar leyó bien el partido: esperó que Alianza Lima muestre sus cartas y como buen conocedor de fútbol, desarrolló su estrategia con lo ya visto en el verde. Circuló el balón en el medio campo, desesperó a la defensa, le jugó por las espaldas y golpeó cuando debió.

También puedes leer:

Alianza Lima | Pablo Bengoechea contó la razón por la que Christofer Gonzales no llegó al club íntimo

Alianza Lima | Rubert Quijada ganó premio a Mejor Jugador de la Liga Venezolana 2019 [VIDEO]

Universitario | Jugadores de Carabobo quedaron impresionados con el estadio Monumental [VIDEO]