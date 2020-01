La tiene clara. Pablo Bengoechea no deja de confesar que está más que conforme con el plantel que tiene Alianza Lima para la temporada 2020, en la que afrontará la Copa Libertadores y la Liga 1, pero tampoco deja de afirmar que necesita un volante creativo para completar el equipo y trabajar sin problemas.

Pero no se trata de cualquier volante, se trata de uno con ciertas características que, según explicó el propio entrenador blanquiazul, son características de jugadores que están “dentro de los que existen en Sudamérica”. Entonces la directiva blanquiazul ya puso manos a la obra, pero ¿sabes qué busca el entrenador?

“¿Un 10′? es muy sencillo”, arrancó Bengoechea, “es un volante de creación que hoy en fútbol moderno debe tener recorrido, debe tener obligaciones defensivas, si bien muchas de esas obligaciones son liberadas, porque es un jugador de creación que muchas veces, cuando el equipo está defendiendo, él tiene que ser inteligente para desmarcarse, para recibir y tener buen pase”.

Y agregó: “Si puede tener buen drible, si puede ejecutar bien la pelota quieta dentro de los que existen los volantes de creación en Sudamérica. Me parece eso es lo que estamos buscando”.

Eso sí, el entrenador evitó dar nombres porque prefiere “no manosearlos”

“Lo que ha salido en prensa está bastante rumbeado de los nombres que alianza puede negociar. Nombres no doy porque no me gusta manosear. Hay novelas o negociaciones que terminan favorablemente y otras que no. Cuando un futbolista llegue a Alianza, hablamos de él. De posibles, no”.

