Pablo Bengoechea, estratega de Alianza Lima, le respondió a Agustín Lozano, presidente de la FPF, luego de que la cabeza del fútbol peruano criticara abiertamente al técnico ‘blanquiazul’ luego de que este último se quejase de los árbitros designados para la primera final de la Liga 1.

‘Todo muy raro. Hoy no solo fue la terna, justo los árbitros que más se equivocaron en el año contra Alianza Lima, son los que estuvieron en el VAR [Víctor Hugo Carrillo y Diego Haro]’, fueron las quejas que soltó Bengoechea luego de la derrota 4-1 de Alianza Lima ante Binacional y lo que ocasionó la crítica hacia el uruguayo ‘Un buen profesional no busca tantas excusas para justificar un mal resultado. Eso dice muy poco de su calidad profesional no es correcto tirarle barro a los árbitros. Mucho más de alguien que no es peruano. Eso no es bueno’, dijo.

Alianza Lima | La respuesta de Pablo Bengoechea para Agustín Lozano | Foto: América TV

Alianza Lima | Universitario retuiteó polémico mensaje que hace referencia a declaraciones de Pablo Bengoechea [FOTO]

Luego de unos días Bengoechea no ha querido dejar pasar por alto los comentarios del presidente de la FPF hacia su personal y la calidad de profesional que demuestra ser tanto dentro como fuera del campo de juego.

‘Sobre la parte profesional, Agustín Lozano está muy equivocado. Puedo ser un técnico horrible y que comete muchos errores, pero soy un buen profesional y de eso estoy seguro. Y también soy buena persona, lo tengo clarísimo. No haga nada fuera de la ley, cumplo con todo lo que hay cumplir en mi país y donde he tenido la suerte de trabajar’, disparó el DT de Alianza Lima hacia el mandamás del fútbol peruano.

