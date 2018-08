Alianza Lima: ¿cómo perjudica a Kevin Quevedo la expulsión ante Universitario?

Kevin Quevedo, atacante de Alianza Lima, fue expulsado en el último clásico ante Universitario de Deportes, tras protagonizar un bochornoso altercado con Horacio Benincasa. Lo ocurrido dejó muy molesto al técnico Pablo Bengoechea y también a sus compañeros quienes le recriminaron su actitud. Pero más allá del malestar en la interna aliancista, cómo perjudicaría este comportamiento al jugador ante una posible venta al exterior.

Desde hace un tiempo Kevin Quevedo viene siendo seguido por clubes del extranjero, sobre todo de la MLS, donde un club intentó ficharlo a préstamo con opción a compra, pero la operación terminó frustrando, por algunas diferencias económicas.

Pero esta no sería la única oferta que maneja Kevin Quevedo, pues algunos clubes de Europa también lo vienen siguiendo, peor su actitud en el último clásico, habría hecho que el interés decaiga, por lo que el delantero tendrá que controlarse y solo dedicarse a jugar para poder cumplir el sueño de emigrar. Pues en el extranjero priorizan mucho la disciplina y el comportamiento dentro del campo de juego.

Finalizado el entrenamiento de Alianza Lima, el último domingo, Kevin Quevedo realizó su descargo sobre lo sucedido en el clásico. "Benincasa me jala de mala manera y yo reacciono. Debo admitir que sí le di y el árbitro estaba cerca. Para mí Páucar entra a la mala y me deja el cuerpo. Me descontrolé un poco porque Benincasa me dijo algunas cosas que no me gustaron. Me quedé con bronca, porque siento que pudo haber hecho más", señaló.

Se aguarda que la Comisión de Justicia de la ADFP se pronuncie, luego de leer el informe del árbitro Kevin Ortega, para conocer cuántas fechas de castigo le pondrán a Kevin Quevedo.

