Alianza Lima: Kevin Quevedo se recupera rápido de su esguince

Ya le pican los pies. Tras estar fuera de los campos de juego desde principio de marzo por un esguince de segundo grado en el tobillo derecho originado en la sexta fecha ante Sport Rosario, Kevin Quevedo por fin regresará a las canchas de fútbol, donde espera volver a romperla con los colores de Alianza Lima.

Quiere la copa

El habilidoso mediocampista de Alianza Lima ya se estaba ganando un espacio dentro del once titular del estratega Pablo Bengoechea, pero torcerse el tobillo en un duelo ante Sport Rosario le costó perder el puesto. Ahora ya recuperado, Kevin tendrá la consigna de trabajar el doble con el fin de retornar al primer equipo.

'Ya me encuentro bien, estoy en un noventa por ciento de mi lesión. En estos días trabajaré para ponerme mejor físicamente, a punto. Hablé con el profesor y me dijo que me tendrá en cuenta para el próximo partido ante Ayacucho FC', afirmó el 27 de Alianza Lima.

Uno de los sueños de Kevin Quevedo es jugar la Copa Libertadores, cosa que hasta ahora no ha podido lograr, aunque estuvo en el banco de suplentes ante Boca Juniors. Por ese motivo, aprovechará estas semanas de entrenamientos para poder tener minutos cuando vayan a jugar ante Ayacucho FC, y así ganarse un cupo para viajar a Brasil, donde enfrentarán a Palmeiras por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores.