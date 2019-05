Alianza Lima: Kevin Quevedo pide el regreso de Pablo Bengoechea

Lo quiere de vuelta. Kevin Quevedo desea que Pablo Bengoechea regrese a Alianza Lima, el atacante, aseguró que con el técnico uruguayo pudo llegar a su mejor nivel futbolístico y además lo sacó campeón. Quevedo, quien tuvo un buen inicio de año y ha marcado 7 goles, espera que la directiva pueda contratar a Bengoechea, para retomar las buenas actuaciones.

"Ojalá vuelva enserio. Yo no tomo la decisión pero es un técnico que aportó bastante en mi crecimiento y siempre voy a estarle agradecido", señaló Kevin Quevedo, quien confesó que 'Bengo' le escribía para felicitarlo. "Últimamente no, pero este año si hemos hablado, sobre todo porque me estuvo yendo bien. Me dijo que siga por ese camino. Haciendo las cosas bien, que nunca me conforme porque eso me haría muy bien", indicó el atacante a Todo Sport.

Kevin Quevedo no tendría que esperar mucho para que esto se de, pues Pablo Bengoechea ya habría aceptado la propuesta de Alianza Lima para hacerse cargo del primer equipo. Los 'grones' requiere de resultados inmediatos y ven en Pablo Bengoechea la mejor opción del momento, ya que fue quien armó el plantel de este 2019. Los blanquiazules están dispuestos a cumplir con todas las exigencias del uruguayo.

Con Pablo Bengoechea como entrenador, Kevin Quevedo tuvo muy buenas rendimientos y salió campeón en 2017, anotando cinco goles en 33 partidos jugados. En 2018 Quevedo bajó un poco su nivel y apenas marcó cuatro goles en 43 partidos disputados.

