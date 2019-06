​Alianza Lima | Kevin Quevedo: 'Pablo Bengoechea es como mi segundo padre' | VIDEO

Kevin Quevedo fue uno de los jugadores de Alianza Lima que se mostró más contento con el retorno de Pablo Bengoechea, el delantero que se convirtió en goleador del Apertura con su último doblete ante Sport Huancayo considera al uruguayo como su segundo padre y no dudó en decirlo a los medios.

Bengoechea como su segundo padre

'Bengoechea viene a salir campeón, no solo a ganar unos cuantos partidos. Él es como un segundo padre para mi. Al 'profe' se lo quiere mucho. No me conformo, quiero mucho más, quiero salir campeón con Alianza Lima', aseguró 'Quevegol' cuando salía del aeropuerto tras arribar a la capital con el plantel de Alianza Lima.

Alianza Lima sacó un gran resultado en su visita a Huancayo, los dirigios por Víctor Reyes demostraron inteligencia para atacar al cuadro local, marcando los goles en pasajes claves del duelo por la fecha 16 del Torneo Apertura.

Pablo Bengoechea llegó esta mañana a Perú para asumir su segunda era al mando de Alianza Lima, los hinchas le tienen un gran recuerdo después de sacarlos campeones en el 2017 y sub campeones en el 2018.

