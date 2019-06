Kevin Quevedo es portada en Portugal debido a millonaria oferta de Benfica | FOTO

Oferta irresistible. La portada del diario 'O Jogo', uno de los medios más importantes de Portugal, afirma que Kevin Quevedo, delantero de Alianza Lima, está en la mira de Benfica, el club más ganador en la historia de la Primeira Liga.

Dicho medio afirma que Benfica ha hecho una oferta formal por Kevin Quevedo de 1.3 millones de euros, cifra con la que pretenden quedarse con el delantero de Alianza Lima que tiene contrato hasta fin de año y hace algunas semanas anunció su continuidad en el elenco 'blanquiazul' por todo el 2019.

Portada diario 'O Jogo' del 5 de junio

Eso sí, Benfica no es el único club interesado en Kevin Quevedo. Hace algunos días, Gustavo Zevallos afirmó que sí ha recibido ofertas por él: "No voy a negar que han llamado por Kevin Quevedo, pero no hay nada concreto. Todo eso lo veremos en el transcurso de los días, porque estamos a puertas de cerrar la renovación", indicó a Gol Peru.

Cabe recordar que Kevin Quevedo no integró la lista final de 23 convocados por Ricardo Gareca para la Copa América 2019, pese a que estuvo en la lista preliminar de 40 hombres para la Selección Peruana. Eso sí, es el máximo goleador del Torneo Descentralizado con 11 goles, teniendo una gran temporada en esta primera etapa.

