Alianza Lima | Kevin Quevedo con chances de ser titular este sábado ante Cantolao por el Torneo Clausura

El futuro de Kevin Quevedo continúa siendo incierto en Alianza Lima. El club viene realizando todos los esfuerzos posibles, pero el padre del atacante continúa inflexible en su posición de renovar por menos tiempo del que desea el club (tres temporadas) y que pase a ser el mejor pagado del la institución con un sueldo elevado.

En el club no están dispuestos a pagar lo que pide el agente del jugador, pues tienen un tope salarial impuesto por la actual administración. No obstante, el comité de fútbol desea lo mejor para Kevin Quevedo y no cesará en los intentos para convencerlo de renovar; por eso han pactado una reunión para mañana, la cual será la última en la que se tocará este tema.

Desde el arranque

A pesar de este panorama, el comando técnico entiende que Kevin Quevedo es una pieza fundamental en el equipo y puede darle el desequilibrio y la inventiva en ataque que no estuvieron presentes ante César Vallejo. Por ello, habrían decidido que vaya desde el arranque ante Cantolao.

Tanto Pablo Bengoechea como sus ayudantes entienden que la mejor manera de que el atacante deje atrás toda la situación extrafutbolística que viene pasando es jugando y demostrando que quiere dar todo en cada partido mientras permanezca en la institución.

