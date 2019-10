Alianza Lima | Kevin Quevedo celebra gol de Federico Rodríguez en Instagram y se vuelve viral | VIDEO

Alianza Lima venció 2-3 a San Martín por la fecha 11 del Torneo Clausura. Con el triunfo, el equipo íntimo se puso a solo un punto del puntero Universitario de Deportes, luego de su empate con Sporting Cristal.

Uno de los ausentes de Alianza Lima en este encuentro, fue Kevin Quevedo, quien debido a su participación en la selección peruana Sub 23, no pudo estar en el plantel. Sin embargo, el atacante no se perdió el partido.

Kevin Quevedo celebró los goles de Alianza Lima, mediante un video que subió a su cuenta de Instagram. Para el próximo partido ante Carlos A. Mannucci, Quevedo ya estará apto para jugar.

