Alianza Lima fue víctima de una sinnúmero de modificaciones a lo largo de la temporada 2020 de la Liga 1. Tres entrenadores se pusieron el buzo de la institución y más de un jugador dejó el plantel por a distintas razones. Para Kattia Bohorquez, adminsitradora de la institución victoriana, estos también fueron factores claves que desencadenaron en la crisis que viven en la actualidad.

En conversación con GOLPERU, Bohorquez dejó claro que desde el día de hoy existirán cambios al momento de elegir jugadores. Es necesario que los filtros sean más estrictos.

“Entre las razones del descenso podríamso sumar que existieron jugadores que no se debieron quedar, otros que se fueron; entre ellos, los más importantes, los uruguayos. Yo me enteré que ellos se querían ir”, dijo.

“También un comando técnico nuevo que tuvo problemas para engranar con el equipo y los jugadores que son los que patean los penales, los que no meten los goles y son imprecisos. Lo dijo Leao, hay una responsabilidad de ellos en la parte final”, agregó.

“Lo que le puedo decir al hincha es que todas las políticas y procedimientos que se habían aplicado en la parte administrativa del club se van a replicar al área deportiva. Finalmente, las grandes compañías llegan a ser líderes porque siguen procesos, porque tienen políticas, porque son justas. Eso se tiene que implementar a todo nivel”.

“Cuando me refería a que hay jugadores que no deberían llegar es porque no hubo los filtros suficientes. Cuando busco a una persona, busco que tenga los pergaminos, que sea buena persona, que no esté inmerso en escándalo. Unos requisitos que como club queremos que tengan la mayoría de nuestros trabajadores y jugadores porque son la cara visible del club”, finalizó.