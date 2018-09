Alianza Lima jugaría ante Real Garcilaso en el Estadio Nacional

Se muda a la ‘casa de todos’. La administración de Alianza Lima decidió jugar este domingo en el Estadio Nacional ante Real Garcilaso, duelo correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. Y esto debido a la reciente inhabilitación del recinto ‘grone’ por los actos de vandalismo que se vivieron en los alrededores de Matute antes del duelo frente a Sporting Cristal.

Escribe: Jonathan Idrugo

En Alianza Lima ya mandaron el pedido formal al Instituto Peruano de Deporte (IPD) para el alquiler del Estadio Nacional y en las próximas horas se estaría autorizando la solicitud. Sin embargo, de no obtener una respuesta favorable por parte del IPD, la segunda opción será el estadio Miguel Grau del Callao.

Mal clima

Por otra parte, el gerente deportivo de Alianza Lima, Gustavo Zevallos, aseguró que una de las grandes causas que maltrató el gramado del coloso victoriano fue el clima. A ello se suma la escasez de ingresos para realizar un tratamiento especial al campo de juego.

“El clima no ayudó, nosotros no tuvimos la condición económica para realizar un resembrado especial en invierno como otros clubes sí pueden. No podemos perder de vista que nosotros somos una institución concursada y que tenemos una serie de responsabilidades, pero ya estamos dándole soluciones”, sostuvo el gerente de Alianza Lima.

Vuelve a casa

Alianza Lima confía en que dentro de 30 días el césped de Matute estará listo para pasar la revisión técnica de la Comisión de Concesión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

“Treinta días, más o menos, estará en para la cancha, pero también es importante que el clima mejore”, subrayó Zevallos. De esta forma, el recinto futbolístico de Alianza Lima estaría abriendo sus puertas para el duelo ante Cantolao, programado para el 28 de octubre.

LEE ADEMÁS: