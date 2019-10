Alianza Lima | Juan Reynoso no descarta dirigir a blanquiazules: "Fue un error decir que nunca volvería al club" | VIDEO

El actual técnico de Puebla de la Liga MX, Juan Reynoso en una entrevista al programa Fox Sports Radio Perú habló de todo un poco. Sobre la selección peruana, Christian Cueva, la realidad de los técnicos peruanos y hasta de una eventual llegada en el futuro a Alianza Lima.

"No le cierro la puerta a ningún club peruano. Tampoco a Alianza Lima. Cometí un error al decir que nunca volvería al club. En su momento algunas personas debieron decir la verdad, pero no lo hicieron. No es la primera vez que digo esto", aseguró Reynoso en Fox Sports.

En otro momento, el extécnico de Melgar, Binacional y Universitario de Deportes cuestionó: "El futbolista peruano está hoy mejor preparado para rendir en México. Antes algunos duraban muy poco. En infraestructura y en promoción de jugadores sí nos llevan años de distancia. Nosotros nos disparamos solos".

Ficha técnica de Juan Reynoso

Nombres: Juan Máximo

Apellidos: Reynoso Guzmán

Apodo: Cabezón

Nacimiento: Lima, Perú, 28 de diciembre de 1969 (49 años)

Nacionalidad: Peruana

Altura: 1,81 m

Peso: 89 kg

Clubes como futbolista: Alianza Lima, Sabadell Fútbol Club, Universitario, Cruz Azul y Necaxa.

Clubes que dirigió: Bolognesi, Universitario, Juan Aurich, Sporting Cristal, Cruz Azul, Melgar, Real Garcilaso, Puebla (Actualmente).

"HEMOS CRECIDO EN NUESTRO RENDIMIENTO COMO FUTBOLISTAS"#FOXSportsPeru | Juan Reynoso dialogó sobre la brecha que hay entre los jugadores peruanos que salen del fútbol local para jugar en el extranjero y las diferencias económicas y de organización con otras ligas. pic.twitter.com/13MSXhStWh — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) October 10, 2019

