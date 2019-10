Alianza Lima | Juan Jayo sobre el título del Clausura: "Binacional está cerca y juegan con Alianza y Cristal" [VIDEO]

Alianza Lima ha pasado a ser el líder del Torneo Clausura luego de una victoria agónica frente a Melgar en Arequipa. Uno de los máximos referentes del cuadro 'blanquiazul' en los últimos años, Juan Jayo, habló acerca del momento que viven de cara a la pelea por el título.

"No hay fixture fácil, todos pensamos que la U o Cristal podían ganar sus partidos fáciles y el último fin de semana el único beneficiado fue Alianza. Puede pasar cualquier cosa en estas 4 últimas fechas. Hay que esperar que este momento tan excitante y duro se pueda llegar hasta el final de la última fecha donde veamos buen fútbol", afirmó Juan Jayo.

Video: Rafael Saaz Zapata

Además, dio a Binacional como uno de los candidatos al título: "Siempre he sido hincha de Alianza desde que tengo uso de razón y he vivido gran parte en esta institución. Les deseo lo mejor, que este año jueguen nuevamente una final y poder conseguirla. Pero será duro. Binacional está cerca también y juegan justo con Alianza y Cristal, va a ser un campeonato bastante duro", añadió.

Y sobre el arbitraje indicó lo siguiente: "Bastante cuestionados y presionados con todo lo que ha venido pasando, esperemos que en estas últimas 4 fechas no incidan en el resultado. Nadie dice que no cometan errores porque somos seres humanos, pero que no incidan en el resultado porque dejan la sensación de que hay algo sucio o malo, pedirles que dirijan con la mayor tranquilidad posible y sean elocuentes con las decisiones", concluyó Juan Jayo.

