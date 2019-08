Alianza Lima | José Manzaneda dejó atrás las lesiones y pelea por un puesto en el once blanquiazul

Las lesiones le han jugado una mala pasada a José Manzaneda en Alianza Lima. El buen inicio de temporada, con gol a River Plate incluido en la Copa Libertadores, hizo ilusionar a los hinchas, pero esto solo duró hasta abril, mes en que sufrió un desgarro en el bíceps del muslo izquierdo, que lo dejó sin jugar por casi un mes.

Luego aparecieron algunas dolencias leves que lo hicieron perder terreno. Recién el sábado, luego de un mes, pudo tener 20 minutos en los que mostró algunas cosas interesantes.

Ante Cantolao, José Manzaneda será una de las opciones que tendrá Pablo Bengoechea en ataque, y lo más probable es que vuelva a tener minutos.

“La para me sirvió para ponerme a punto y poder entender mejor lo que desea el ‘profe’. Me sentí bien en los minutos que tuve ante Vallejo y espero seguir sumando más ante Cantolao. Tenemos un grupo muy unido y estoy seguro de que vamos a poder conseguir los objetivos que nos hemos planteado”, señaló el ex Municipal.

