Jonathan Herrera estaba a puertas de ser presentado como futbolista de Alianza Lima. Adrián Balboa no continuó y se abrió una plaza de extranjero que iba a ser tomada por el atacante argentino; sin embargo, a último minuto, San Lorenzo tomó la delantera y se hizo del préstamo.

En conversación con TNT Sports, Herrera explicó qué sucedió a última hora que hizo que no viaje a Lima y tome la decisión de fimar por el club ‘cuervo’.

“Ayer me estaba yendo a Perú, tenía todo listo con mi familia y justo me llamó mi representante y me dijo que era jugador de San Lorenzo”, dijo Jonathan. “No lo podía creer.. me estaba yendo con mi mujer que está embarazada de 7 meses y tuve que decirle que nos quedamos. Si bien yo sabía que había ofertas no pensé que se pudiera dar, la verdad es que estoy muy feliz, anoche no pude dormir y todavía tengo un nudo en la garganta”.

El equipo íntimo ofreció un año y medio con opción a compra valuada en 1.5 millones de dólares, proposición más interesante que la de San Lorenzo, pero el cuidado de la familia es más importante para Herrera.

“Siempre quise jugar en San Lorenzo, tuve que resignar dinero para quedarme pero no me arrepiento”, agregó. Herrera, de 28 años, tiene una amplia trayectoria por clubes como Audaz Italiano de Chile, Ferrocarril Oeste, Atlético Venezuela, Central Español y Deportivo Riesta, club dueño de su carta pase.

