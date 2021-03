Joazinho Arroé llegó a Alianza Lima en la temporada 2019 tras un año regular en Sport Boys. Llegaba para ser uno de los referentes de la zona ofensiva gracias a su buen trato con balón, buen apegada y habilidad para romper filas. Ese 2019 disputó 29 partidos y anotó 4 goles en la Liga 1, en un año donde fue pieza de recambio y aunque tuvo muy buenos partidos, no logró consolidarse como titular indiscutible. La temporada 2020 suponía el año de la consolidación con Pablo Bengoechea y gracias a varios refuerzos como Jean Deza, Carlos Ascues y Beto da Silva, con los que se buscaba marcar la diferencia en el plano local. Nadie pensaría que el equipo terminaría condenado al descenso y ahora su presente sea la Segunda (Liga 2).

Un año regular y otro irregular

La pandemia terminó por complicar un inicio de año difícil para Alianza Lima, que desde verano tuvo incidentes extradeportivos por los ampays a futbolistas como Carlos Ascues y Jean Deza. Pablo Bengoechea terminó dando un paso al costado tras perder el clásico con Universitario de Deportes. Días después, llegó la pandemia y con la cuarentena el fútbol se fue abajo. Arroé, con la dorsal número 10, era el llamado a ser el conductor.

En junio llegó Mario Salas como nuevo técnico de Alianza Lima. El chileno pidió la salida de Jean Deza y también se dieron otras salidas importantes que no se repusieron, con ello se redujo el plantel. El entrenador nunca le encontró la manija al equipo y su tiempo en el club rápidamente encontró fecha de vencimiento. En ese trámite, Joazinho Arroé tampoco encontró su mejor nivel, tuvo destellos, pero en muchos casos se mostró con excesos en la conducción y fallando en un toque de más en el trámite de la jugada. Eso sí, muchas veces salvó al equipo y por momentos se puso el equipo al hombro. Sin embargo, por razones colectivas, los resultados nunca se dieron.

Arroé tuvo altibajos importantes a lo largo de la temporada 2020.

La etapa con Ahmed

Tras la salida de Mario Salas llegó Daniel Ahmed, con quien tampoco se logró un entendimiento técnico-equipo y los malos resultados siguieron. Incluso hubo un incidente: a horas del partido ante Melgar se informó que Arroé dejó la concentración por diferencias con el entrenador. La noticia se confirmó al día siguiente y se aclaró después. Arroé fue titular en el último partido, cuando Alianza Lima debía solo empatar para salvar el descenso, pero perdieron 2-0 ante Sport Huancayo.

Desde ese 28 de noviembre Joazinho Arroé no ha vuelto a jugar más y se convirtió en jugador libre días después. Actualmente, a dos semanas del arranque de la Liga 1 y ya con los equipos en la etapa final de pretemporada, no se le conoce club. Se conoció que también ha sido tentado por algunos equipo de Segunda (Liga 2), pero no hubo acuerdo. Felizmente, el libro de pases aún se mantendrá abierto hasta fines de marzo.





