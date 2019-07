Alianza Lima | Joazinho Arroe cuenta cómo Antonio Conte le marcó la vida | VIDEO

Joazhiño Arroé, jugador de Alianza Lima, tuvo un paso por Europa. Estuvo en las divisiones menores del Siena de Italia. Cuando ascendió al primer equipo (el club por entonces jugaba en la Segunda División) y tuvo que ser dirigido por Antonio Conte (hoy DT de Inter de Milan), el italiano le dejó una lección.

"Cuando subí al primer equipo, me dijeron que Antonio Conte me estaba esperando en los camerinos. A él ya le habían comentado que en reservas, yo no entrenaba bien. Me dijo: Acá si entrenas como tiene que ser o te meto una patada en el... y te vas", contó Joazhiño Arroé en Fox Sports Radio Perú.

Tras ese corto trayecto por Europa, Joazhiño Arroé volvió al Perú, donde debutaría en Primera División con camiseta de Alianza Lima, club en el cual se mantuvo por una temporada.

Más noticias en otros medios

¡Ruidíaz tiene competencia! El brutal golazo de Zlatan en el clásico de Los Ángeles que es viral [VIDEO]

Internacional vs Gremio en Beira-Rio: juegan por el Brasileirao 2019 con Paolo Guerrero | Premiere FC