Alianza Lima | Joazhiño Arroé sobre Andy Polar: "Nosotros le decimos Messi Polar" | VIDEO

Andy Polar es una de las piezas fundamentales en Binacional para pelear en lo más alto del campeonato y se vuelve letal cuando juegan como locales en Juliaca. Eso lo sabe bien Joazhiño Arroé y todo el plantel de Alianza Lima.

En entrevista con Fox Sports Radio Perú, el volante hizo una revelación: "Nosotros le decimos Messi Polar", indicó el jugador de Alianza Lima sobre el apodo que le han puesto en el plantel 'blanquiazul' al habilidoso jugador de Binacional, quien fue una de las principales figuras en el equipo dirigido por Javier Arce para el título del Torneo Apertura 2019.

Video: Fox Sports Radio Perú

De otro lado, en dicha entrevista habló sobre la posibilidad de jugar por Universitario y no descartó la idea: "Soy muy profesional en mi trabajo y si en algún momento me toca. Bueno, no sabría decirlo ahora, porque hoy estoy defendiendo la camiseta de Alianza Lima y creo que por respeto a ellos no voy a hablar del equipo rival. No sé si me tocará más adelante, pero yo soy muy profesional", indicó Arroé.

Alianza Lima jugará en el Torneo Clausura dentro de casi un mes, cuando el 18 de agosto deba realizar una visita a la Universidad César Vallejo, que ha obtenido dos victorias consecutivas.

