Alianza Lima | Joazhiño Arroé respondió a la pregunta si jugaría en Universitario de Deportes

Joazhiño Arroé se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Tuvo un paso por Siena de Italia, pero debutó en el fútbol profesional con camiseta de Alianza Lima, club al que volvió este año, luego de siete temporadas tras de destacar el 2018 con Sport Boys.

Debido a ese pasado y presente, en entrevista realizada por Fox Sports Radio Perú, se le consultó si en algún momento vestiría la camiseta de Universitario de Deportes: "Soy muy profesional en mi trabajo y si en algún momento me toca. Bueno, no sabría decirlo ahora, porque hoy estoy defendiendo a Alianza Lima y creo que por respeto a ellos no voy a hablar del equipo rival", respondió.





Joazhiño Arroé también jugó en Primera División por Sporting Cristal durante tres temporadas, pero admite que tiene un cariño por Alianza Lima, donde espera destacar para tentar una convocatoria a la selección peruana. 'Joa' ya vistió la blanquirroja en el Sudamericano Sub 20 del 2011.

El próximo encuentro de Alianza Lima será de visitante ante César Vallejo en agosto, debido a la para en la entrará el Torneo Clausura por la participación de la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

