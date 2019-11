Alianza Lima | Joazhiño Arroé: "No vamos a desaprovechar la oportunidad que nos ha dado Dios para estar punteros"

Joazhiño Arroé habló acerca de lo vivido el fin de semana: primero, el sufrimiento con el empate de su equipo, Alianza Lima, ante Alianza Universidad y luego la tranquilidad tras las derrotas de Sporting Cristal y Universitario, clubes que perdieron la chance de posicionarse en la primera ubicación del Torneo Clausura.

"He estado pendiente del partido entre Cristal y Mannucci y después vi el partido de la U. Gracias a Dios se dieron los dos resultados y ahora debemos ser un poco más inteligentes, tenemos una plaza difícil como Juliaca pero debemos salir a buscar los puntos", indicó Arroé en ESPN FC.

"Desazón, tristeza. No hablamos mucho en el camerín, el 'Profe' nos dijo que faltaba mucho, que teníamos que esperar los resultados para ver cómo afrontar la semana. Hemos estado hablando en el grupo mientras se jugaban los partidos pendientes. Tengo fe de que no vamos a desaprovechar la oportunidad que nos ha dado Dios para estar punteros", añadió.

"Cuando Cristal le hace el uno a cero pensé lo peor, es un equipo que te puede hacer dos o tres, te avasalla. Cuando vino el empate creí mucho en Mannucci porque Cristal cuando empata siempre adelanta mucho las líneas", indicó Joazhiño.

"Después del primer gol de Municipal no vi opciones de gol para Universitario, pero 'Muni' fue bastante superior, no veía cómo la 'U' podía empatarlo. Si Muni jugaba así todos sus partidos no estaría peleando el descenso", agregó el volante 'blanquiazul'.

