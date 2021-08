Una inmensa alegría embarga a Jefferson Farfán. El motivo no es otro que su regreso a las canchas con gol. La ‘Foquita’ volvió a jugar en Alianza Lima después de más de tres meses y le dio la victoria a su equipo ante César Vallejo, por la fecha 9 de la Fase 2 de la Liga 1.

Emocionado por su presentación en el Estadio Alberto Gallardo, Farfán compartió con sus miles de seguidores un emotivo mensaje, lleno de reflexión, para agradecer a los que lo apoyaron en los momentos más duros. Eso sí, el jugador no se olvidó de sus críticos.

“Trabaja, dedícate, lucha y persevera siempre ante la adversidad. No permitas que nada ni nadie determine tu futuro , eso determínalo siempre tú. La adversidad y los tropiezos son solo obstáculos temporales que ya te harán más fuerte en el camino hacia tus sueños”, escribió.

El mensaje de Jefferson Farfán en Instagram.

“Gracias a todos, a los que me apoyaron siempre , y a los que dudaron de mí también porque solo me hacen más fuerte cada día. La historia continúa . Arriba Alianza”, añadió Farfán, que no participaba de un encuentro de Alianza Lima desde el 17 de mayo, en choque frente a Sport Boys.

Vale decir que el deportista de 36 años estuvo recuperándose en las últimas semanas de una lesión en la rodilla izquierda. Farfán tuvo mucha paciencia, trabajó muchos días en solitario y por fin pudo reforzar al equipo de sus amores, al que regresó en marzo de este año.

Fue la segunda anotación de Farfán en el años. La víctima anterior de exintegrante de PSV Eindhoven, Schalke 04, Al Jazira y Lokomovic fue Deportivo Municipal.