Los dos ‘ampays’ donde ha sido protagonista, y que casi le han costado la continuidad en Alianza Lima, le han valido a Jean Deza para ser criticado duramente en redes sociales por los hinchas del conjunto ‘grone’. Sin embargo, esto, mas allá de amilanarlo, le ha dado fuerzas para seguir al ‘Ratón’, quien aguarda hacer las cosas bien.

“Los mensajes negativos son los que me suman para ser mejor persona. Siempre leo lo que me escriben los hinchas”, indicó el extremo, quien no jugará el partido ante Municipal. “Solo quiero decirles (a los hinchas) que voy a dar lo mejor de mí y agradezco por el respaldo que me están dando algunos. Eso es lo más importante, dar lo mejor de mí, sacrificarme en cada partido y hacer muchos goles”, aseguró.

Luego de dirigirse a los simpatizantes blanquiazules, el ‘Ratón’ explicó por qué el plantel no puede sostener los resultados en el Apertura. “Estamos en un proceso de adaptación. Somos muchos jugadores nuevos, y ahora se integra Beto da Silva. Pero, no es cómo comienzas, sino cómo terminas el campeonato. Estando en Alianza Lima siempre te piden ganar. Hemos hecho gol y nos han empatado rápido. No podemos tener el marcador a favor mucho tiempo. Hay que trabajarlo estando más concentrados.

El profesor está trabajando mucho defensivamente para que esto no vuelva a pasar”, indicó. Pesó el proyecto Finalmente, explicó cuáles fueron las razones para elegir fichar por el conjunto victoriano y no por Sporting Cristal, quien lo tenía en la mira. “Pasaron cosas que no pensaba que iban a pasar. Estaba mucho más cerca de Sporting Cristal. Dio un giro todo y mi representante me llamó. Se concretó llegar a Alianza Lima porque era un plan a futuro. Pesó lo económico también y ahora muy feliz de estar acá. Creo que es una revancha, pero lo tomo con calma. Espero, en cada partido que me toque jugar, dar lo mejor y crecer en lo futbolístico. Espero dar muchas alegrías”, sentenció para Gol Perú