Alianza Lima | Íntimos envían oficio a la CONAR por malos arbitrajes y aseguran que habría interés por perjudicarlos

La directiva de Alianza Lima presentó ayer su denuncia formal ante la CONAR debido a los fallos arbitrales de las últimas fechas.

Según se pudo conocer, por la tarde del lunes, el conjunto aliancista hizo llegar un oficio a las oficinas del ente rector de los réferis, en el que exigen justicia en las próximas jornadas.

“No nos parece justa la manera cómo están procediendo con Alianza. Partido a partido, nos vienen perjudicando y ahí están las imágenes que no me dejan mentir. Lo del clásico fue escandaloso, fuimos duramente perjudicados. Yo no pido que nos favorezcan, solo que cobren lo justo, nada más”, señaló ofuscado el directivo César Torres, quien acompañó al equipo en el estadio Monumental.

No lo quiere creer

Torres aseguró que aguarda que los errores arbitrales que se vienen suscitando en los cotejos del conjunto ‘grone’ no estén digitados ni orquestados.

“No quiero creer que los árbitros están siendo rigurosos con nosotros porque simplemente fuimos unos de los pocos clubes que se opusieron al tema de los estatutos de la FPF”, aseguró el directivo.

“Tal vez (Agustín) Lozano y compañía nos están pasando factura a todos aquellos equipos que no están de acuerdo con lo que pretende hacer la FPF, y están favoreciendo a otros. Si pensamos mal, podríamos llegar a esa conclusión, incluso Alianza Lima es uno de los clubes que no recibió ni un sol de lo que le corresponde de la Federación. En cambio, hubo otros que sí recibieron. Si es así, esto ya huele mal y nos van a seguir perjudicando”, indicó Torres.

Por último, el directivo aliancista, que será una de las cabezas visibles de Fondo Blanquiazul, añadió que es increíble que Joel Alarcón no haya visto la infracción de Aldo Corzo ante Federico Rodríguez.

“Si bien somos autocríticos en decir que no ganamos los partidos porque no hicimos los goles necesarios, no podemos ocultar los horrores. Me cuesta creer que ni Joel Alarcón ni el árbitro asistente de occidente ni el juez que estuvo detrás del arco no se hayan percatado que Corzo tomó del cuerpo a Rodríguez de manera escandalosa en el área”, sentenció.