Tras ser elegido por Alianza Lima como uno de los cuatro ídolos del club, el delantero Jefferson Farfán, hoy en Lokomotiv Moscú de Rusia, confesó que no se siente para nada parte de esa lista porque “otros debieron estar ahí” .

Alianza Lima sorprendió al realizar una lista de cuatro ídolos. El reto, como parte de las actividades durante la cuarentena por el coronavirus, fue mandado por Colo Colo y respondido por el club íntimo. Sorprendió la nómina que estaba conformada por Víctor Benítez, Teófilo Cubillas, César Cueto y Jefferson Farfán.

En diálogo con UCI Noticias, Jefferson Farfán se pronunció sobre el tema: “Sí me enteré de esa nominación. Creo que hay jugadores que han hecho más por el club. Siento que no debería estar en esa lista. Profesionalmente solo jugué tres años, obviamente fui campeón, pero creo que otros deberían estar. Al menos no por ahora”.

¡Duro reto de nuestros hermanos de @ColoColo! 💙😱🤩



Tenemos muchos ídolos y nos cuesta hacer una selección, pero elegimos a:



🐰 Víctor Benítez

🎩 César Cueto

⚽ Jefferson Farfán

⚽ Teófilo Cubillas



Desafiamos a:@BocaJrsOficial @acmilan @nacionaloficial @s04_en @FCPorto https://t.co/y67lfa0toD — Club Alianza Lima (Desde 🏠) (@ClubALoficial) March 24, 2020

Luego fue interrogado por la ausencia de Guerrero y Pizarro en esa misma nómina: “Lo que están marcando son los jugadores que debutaron en Alianza Lima. Mi compadre Paolo no jugó profesionalmente, Claudio sí, pero por poco tiempo. Si Guerrero hubiese jugado uno o dos años estaría en esa nómina de todas maneras”.

Por último, recordó el cariño de la hinchada aliancista: “Tuve un lindo paso por Alianza Lima antes de ir al PSV. Con títulos, quedé como el mejor jugador, la gente se ha quedado con ese recuerdo”, finalizó.