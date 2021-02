Hugo Sotil es un referente cuando se habla de Alianza Lima y Deportivo Municipal, el ex selección peruana tiene harta historia en ambos clubes y por eso es voz autorizada para hablar del futuro de Jefferson Farfán, quien estaría por definir su próximo club entre ambas tiendas. EL BOCÓN charló con el también ex futbolista del Barcelona de España, quien hizo un análisis inmediato sobre el panorama de la “Foquita”.

Para Hugo Sotil el futuro inmediato de Jefferson Farfán debería estar en Deportivo Municipal, pues jugar en Alianza Lima significaría poner en riesgo su integridad física debido a la harta patada que corre en Segunda División.

Farfán estaría entre Municipal y Alianza...

Todavía tiene cuerda para jugar un par de años más. Yo tengo mucho cariño por Municipal, pues fue el equipo que me dio la oportunidad de hacerme conocido, pero como aliancista, si Farfán juega en Segunda, le tirarán mucha taba, y él ya no está para eso. Me gustaría que juegue en Municipal, y cuando ascienda Alianza, se retire ahí con todos los honores.

¿Será complicado en Segunda?

Ahí la (patada) más baja va al cuello. Que no piensen en armar un equipo mediocre. Tienen que armar un equipo de 22 jugadores, siempre te van a meter mucha patada.

