Alianza Lima: hoy se define al nuevo entrenador entre estos 3 candidatos

Día clave para el futuro de Alianza Lima. Miembros del Comité Consultivo junto a Renzo Ratto, administrador del club, viajaron a Argentina el último miércoles para cerrar la contratación del nuevo entrenador, luego de casi un mes desde la partida de Miguel Ángel Russo.

Pablo Bengoechea es el principal candidato. El miércoles por la tarde se reunieron con el entrenador uruguayo y todo su comando técnico, quienes viajaron a la ciudad de Buenos Aires para llegar a un acuerdo. Bengoechea solicitó que la reunieron se posponga para hoy jueves y así poder cerrar las negociaciones.

De no llegar a un acuerdo con Pablo Bengoechea, Frank Kudelka y Ángel Hoyos asoman como los principales candidatos. El primero, ex U de Chile y el segundo en mención también pasó por el conjunto chileno, donde incluso fue elegido el mejor técnico del campeonato en el 2017. Si Bengoechea no acepta, la dirigencia empezará a hacer las coordinaciones con ambos entrenadores para que expongan todo su plan de trabajo.

Por ahora, el plantel se encuentra al mando de Víctor Reyes, con el que han conseguido dos victorias en las últimas tres fechas del campeonato local y esperan seguir mejorando de cara al cierre del Torneo Apertura.

